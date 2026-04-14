Image: Raymond Wong / Gizmodo マジでメモリの価格には｢スカイロケット（急騰）｣という表現がピッタリ。どこまで上がるんだ？いま、PC業界は四方八方から打撃を受けています。長引くメモリ不足と、世界的なサプライチェーンの混乱。柔軟なカスタマイズ性と修理のしやすさが売りのノートパソコンのメーカー、Framework（フレームワーク）が、多くのPCユーザーが感じている不安をハッキリと口