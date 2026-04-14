●投資マネーが集まる国内株式不安定相場での注目理由 中東情勢の影響で市場が不安定な動きを見せる中、オルカンを中心とした分散投資の重要性が改めて意識されています。一方で、「それ以外の選択肢」も検討しておきたい局面といえるかもしれません。実際、国内株式ファンドには資金流入が加速しており、過去10年の実績を見ても優れたパフォーマンスを上げてきたものが少なくありません。そこで今回は、SBI証券投資情報部のシニ