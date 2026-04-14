【「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」】 4月14日 発売 価格：各378円（2個入り） 「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&a