【「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」】 4月14日 発売 価格：各378円（2個入り）

「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」イメージ

バンダイは、和菓子「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」および「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」の販売を本日4月14日より全国のファミリーマート（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーにて開始する。どちらも2個入りで、価格は各378円。

「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のブランド。「食べマスモッチ」シリーズでは、もち生地の中に餡やクリームを包んだ和菓子でキャラクターを再現している。

今回発売されるのは、サンリオのキャラクターを再現したもので、ラインナップは「ポムポムプリン&ポチャッコ」と「シナモロール&クロミ」のペア。いずれも王冠モチーフのパーツをあしらった特別仕様となっている。

各キャラクターの表情には7種類の豊かなバリエーションがあり、ひとつのペアでも組み合わせは全49通り。中の餡はキャラクターごとに異なる味で、ポムポムプリンはカスタード味餡、ポチャッコはミルク味餡、シナモロールはミルクティー味餡、クロミはチョコレート味餡となる。

「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」

【食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026】【食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026】

・種類

ポムポムプリン/カスタード味餡

ポチャッコ/ミルク味餡

シナモロール/ミルクティー味餡

クロミ/チョコレート味餡

・商品サイズ：各直径約40mm（パッケージを除く）

・価格：各2個入り378円

※軽減税率対象商品につき価格は消費税8%にて表示

・保存方法：10℃以下で保存してください

・販売ルート：全国のファミリーマート約16,400店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナー

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※店頭での商品のお取り扱い日は、店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

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