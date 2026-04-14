気象庁は今日14日、九州北部に「少雨に関する気象情報」を発表しました。福岡県、佐賀県、大分県では、昨年2025年10月中旬から降水量の少ない状態が続いています。向こう1か月程度も、これまでの少雨の影響が残る可能性があります。農作物や水の管理等に十分に注意してください。九州北部で少雨傾向平年の7割以下の所も福岡県、佐賀県、大分県では、昨年10月中旬から2月中旬まで、低気圧や前線の影響を受けにくく高気圧に覆われ