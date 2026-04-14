ダイソーで手軽に買えるのに、本格的な味わいが楽しめるスティックタイプの蜂蜜。なんと国産のあかしあ蜂蜜で、クセのないすっきりとした甘さと使いやすさを兼ね備えた注目の食品です。紅茶にもぴったりで、寒い時期でも使いやすい商品。使い切りサイズも魅力で、手もベタベタにならないのが◎詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：あかしあ蜂蜜価格：￥440（税込）内容量：32g（8g×4個）販売ショッ