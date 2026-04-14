ソフトバンクは、オンライン専用プラン「LINEMO」で、最大10GB分のデータ容量が無料で増量できる「LINEMO週穫祭」4月第2弾のキャンペーンを開始した。期間は4月19日まで。 期間中、「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」に申し込むと、開通日の翌月まで1GBのデータ追加購入（550円/回）が最大10回分まで全額割引される。 「スマホプラン」や「ミニプラン」から対象プランにプラン