1か月間にわたる監視行動イギリス国防省は2026年4月9日、ロシア軍潜水艦を約1か月にわたり監視・追跡し、最終的に撤退させたと発表しました。【画像】え!? これ調査用は無理ある…イギリス国防省が公開したロシアの特殊潜水艦この件は同日、ジョン・ヒーリー国防相が明らかにしたもので、アメリカやイスラエルによるイラン攻撃により世界の注目が中東に集まるなか、北大西洋でロシア海軍の活動が活発化したことを受けた対応で