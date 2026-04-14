あなたは読めますか？突然ですが、「鼬」という漢字読めますか？すばしっこい動きで知られる身近な野生動物ですが、一文字でこう書かれると、なかなか読み方が浮かばない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「いたち」でした！この漢字は、ネコ目イタチ科の哺乳類を意味します。細長い体と短い足が特徴で、非常に警戒心が強く、鋭い動きをします。古くから「いたちの最後っ屁」という言葉があるように、窮地に陥ると