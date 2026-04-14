2026年4月14日の『徹子の部屋』にまもなく芸能生活60周年を迎える今陽子さんが登場。同居する母との生活について語ります。今回は今さんが脳の専門家に若々しい脳を保つ秘訣を聞いた『婦人公論』2026年3月号の記事を再配信します。*****今陽子さんは、「ピンキーとキラーズのボーカル」として一世を風靡し、現在も精力的にライブ活動を続けています。いつも元気なイメージの今さんですが、最近気になっているのは歌詞の覚えが悪く