1991年に社会現象となったドラマ「101回目のプロポーズ」の続編「102回目のプロポーズ」（フジテレビ系）が4月1日のスタートから反響を呼び、大ヒットの兆しだという。唐田えりか“禊が済んだ”vs宮舘涼太“小芝風花を口説いた疑惑”…深夜ドラマで明暗ハッキリ「平均視聴率23.6％にして、最終回視聴率が伝説の36.7％を記録した前作に続く注目作として、話題になっていますね」と、某放送作家がこう言う。「何といっても、攻めの