ガーナ代表は、オットー・アド監督の解任を受けて新たな監督を探していた。新監督には、73歳ベテランのカルロス・ケイロスが招聘された。レアル・マドリードやポルトガル代表、イラン代表、コロンビア代表、カタール代表などの指揮官を歴任してきたケイロス。Jリーグの名古屋グランパスを率いたこともある。ガーナサッカー協会は以下のように声明を発表している。「ガーナサッカー協会の執行委員会は、すべての主要関係者と協力し