三重県桑名市が、カスタマーハラスメントいわゆる「カスハラ」を防ごうと、去年4月に、カスハラを行った人物の氏名を公表するなどの制裁措置を盛り込んだ「カスハラ防止条例」を、全国で初めて施行してから、1年が経ちました。桑名市の担当者によると「客からの暴言」や「過度な補償の要求」「自分の言動がカスハラかどうか」といった相談が寄せられたということです。カスハラに該当するとみられる相談は、この1年で24件ありまし