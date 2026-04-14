中国大使館に侵入したとして逮捕された陸上自衛官の男が、銃刀法違反の疑いで警視庁公安部に再逮捕されました。また、中国大使館をめぐっては、数年前にも不審者が侵入していたことが捜査関係者への取材でわかりました。警視庁が対策を進めています。

銃刀法違反の疑いで公安部に再逮捕されたのは、陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）です。

村田容疑者は先月24日、東京・港区にある中国大使館の敷地内で、ナップサックに入れた刃渡りおよそ18センチの包丁1本を所持した疑いがもたれています。

村田容疑者は大使館の敷地内に侵入したとして、先月24日に逮捕されていました。

捜査関係者によりますと、村田容疑者は隣の建物から塀を乗り越えて侵入したあとに、たばこを吸っている大使館関係者を見つけたため、およそ15分間、茂みに隠れていたということです。

その後、茂みから出て、大使館の入り口周辺で関係者を見つけ、声をかけたということです。

村田容疑者は、茂みに隠れた理由について「いきなり話しかけるとびっくりするんじゃないかと思った」と話しているということです。公安部は、村田容疑者の敷地内での足取りについても調べています。

一方、数年前にも、大使館と隣り合う別のビルから、不審者が大使館に侵入していたことがわかりました。

警視庁は今回の事件を受け、都内の外国公館の周辺に侵入できる場所がないか確認を進めるとともに、周辺の建物の管理者にも協力を依頼するなどして警備を強化しています。