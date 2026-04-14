ネットスターズが続伸。一時は前日比２９円高の８３１円を付けた。同社についてウエルスアドバイザーが１４日付リポートで、投資判断「オーバーウエート」（強気）を継続し、想定株価レンジを１４００−１６００円とした。同社は複数のあらゆるキャッシュレス決済を一括で店舗やＥＣサイトに導入できるマルチキャッシュレス決済ソリューション「ＳｔａｒＰａｙ」の提供を手掛ける。キャッシュレス決済の普及加速からＫＰＩ