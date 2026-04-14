ネットスターズ <５５９０> が続伸。一時は前日比２９円高の８３１円を付けた。同社についてウエルスアドバイザーが１４日付リポートで、投資判断「オーバーウエート」（強気）を継続し、想定株価レンジを１４００−１６００円とした。



同社は複数のあらゆるキャッシュレス決済を一括で店舗やＥＣサイトに導入できるマルチキャッシュレス決済ソリューション「ＳｔａｒＰａｙ」の提供を手掛ける。キャッシュレス決済の普及加速からＫＰＩ（重要業績評価指標）とするＧＰＶ（決済取扱高）は拡大が続いており、前２５年１２月期は連結営業損益が２億９３００万円の黒字（前期は８４００万円の赤字）と黒字化を達成した。



今２６年１２月期以降は本格的な成長局面入りする見通しで、今期の営業利益は５億円（前期比７０．８％増）と大幅な増益を見込んでいる。さらに、ステーブルコイン決済のサービス実証を行うなど新たな試みにも積極的で、それが将来の成長加速につながっていきそうだ。



午前９時５５分時点の株価は、前日比１５円高の８１７円。