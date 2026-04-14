ヘンリー王子とメーガン妃は１４日にオーストラリアに到着するが、今回の訪問では「治安維持に伴う警備と費用が常に計画の最優先事項となっている」という。英紙ミラーが１３日、報じた。夫妻の事務所は、今回の訪問は「メンタルヘルス、地域社会の回復力、退役軍人とその家族への支援に重点を置き、非公開の会合や特別プロジェクトも実施する」と説明している。夫妻が最後にオーストラリアを訪れたのは２０１８年、結婚から数