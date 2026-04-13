とちぎテレビ ボクシングの強豪校白鴎大学足利高校を紹介します。ボクシング部は、インターハイの優勝者や国際大会でも活躍する選手を多く輩出しています。ここに、２０２５年にアジア３位に輝き、この春２年生になった期待の選手がいます。 友達と楽しそうに話しながらボクシングの練習場に向かうのは、白鴎大学足利高校２年生の伊藤瑠那選手です。２０２５年にヨルダンで開かれたアジア選手権に女子５２キロ級の