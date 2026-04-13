とちぎテレビ

ボクシングの強豪校白鴎大学足利高校を紹介します。ボクシング部は、インターハイの優勝者や国際大会でも活躍する選手を多く輩出しています。ここに、２０２５年にアジア３位に輝き、この春２年生になった期待の選手がいます。

友達と楽しそうに話しながらボクシングの練習場に向かうのは、白鴎大学足利高校２年生の伊藤瑠那選手です。２０２５年にヨルダンで開かれたアジア選手権に女子５２キロ級の日本代表としてリングに上がり、初出場ながら３位に輝きました。

（白鴎大足利高ボクシング部 伊藤瑠那選手）

「判定で負けたと思ったが勝っていて飛び跳ねた。日本人とは違う戦い方で刺激を受けた」

伊藤選手は福島県会津若松市出身。ボクシングとの出会いは小学５年の時でした。

（白鴎大足利高ボクシング部 伊藤瑠那選手）

「弟が先に始めて見ているうちにヘッドギアをかぶりたいと思って始めた」

試合に出ることが「大好き」だと話す伊藤選手。地元・福島で実力を磨き、高校進学を機に栃木県にやってきました。伊藤選手が所属する白鴎大学足利高校のボクシング部は、これまで数々の有力選手を輩出してきた強豪校です。

（白鴎大足利高ボクシング部 伊藤瑠那選手）

「白鴎大足利高卒業生の鈴木美結さんを目標にしている」

現在の部員は２０人。約半数が部活動特待生です。３０年近くボクシング部で指導する北村員也監督に、伊藤選手の持ち味を聞きました。

（白鴎大足利高ボクシング部 北村員也監督）

「伊藤選手は頑張りやさんで反骨精神がある」

伊藤選手の背中を追って、この春入学した選手もいます。神奈川県出身の杉原紅空選手です。

（白鴎大足利高ボクシング部 杉原紅空選手）

「伊藤選手の戦い方に憧れている」

福島県出身の伊藤選手と神奈川県出身の杉原選手。杉原選手の入学をきっかけに、２人はこの春からシェアハウスを始めました。地元から離れた栃木でともに実力を磨きます。

（白鴎大足利高ボクシング部 杉原紅空選手）

「一緒に練習してお互い強くなって全国１位を取りたい」

目標とする選手を追いかけて新たに挑戦する選手が生まれ、次は目指される存在へ。こうした「憧れの連鎖」がこのボクシング部の強さに磨きをかけています。

（白鴎大足利高ボクシング部 伊藤瑠那選手）

「オリンピックで金メダルを取りたい」

来月には、高校総体の県予選を控えています。全国への切符がかかった重要な大会。伊藤選手をはじめ、白鴎大足利高校ボクシング部の挑戦に期待が高まります。