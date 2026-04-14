女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が13日、インスタグラムを更新。ランジェリー姿の動画を公開した。小池は「月曜日〜！お天気で気持ちがいいね。今週も楽しく〜」とつづり、ランジェリー姿でキッチンカウンターに膝を抱えて座り体を揺らす様子をアップした。この投稿に「めちゃ可愛い」「料理しちゃうぞ」「シンクに上がっちゃダメよ」「こういう人形というかおもちゃが欲しい」「履いてない様に魅せるのプロだねぇ」など