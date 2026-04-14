9月の介入でも止まらなかった円安は10月の介入で円高へ急反転＝2022年 2022年の米ドル高・円安は、日本の通貨当局による米ドル売り・円買い介入をきっかけに10月151円で終わると、その後は2023年1月にかけて127円まで大きく米ドル安・円高に戻した。この円安から円高への急反転において、重要な分岐点になった可能性があったのが120日MAだった。 この局面での最初の米ドル売り介入は、9月に145円程度で行われた。ただ、それでも