【山粼武司 これが俺の生きる道】#80【前回を読む】現役続行へ背中を押した息子の一言楽天ファンには悪いが「妙に楽な気持ち」で仙台行きを決めた2004年オフに新規参入した楽天への入団を決意した。契約交渉の相手は楽天の初代編成部長だった広野功さん。初めは「年俸3000万円」を提示されたが、「年俸5000万円＋出来高払い」にしてもらった。広野さんといえば、背番号のことを思い出す。その年の12月、友人との韓国