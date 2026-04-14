「実績見たら当然だよな？」背番号7を“横取り”しても辻竜太郎に悪いとすら思わなかった【山武司 これが俺の生きる道】#80
【山粼武司 これが俺の生きる道】#80
【前回を読む】現役続行へ背中を押した息子の一言 楽天ファンには悪いが「妙に楽な気持ち」で仙台行きを決めた
2004年オフに新規参入した楽天への入団を決意した。
契約交渉の相手は楽天の初代編成部長だった広野功さん。初めは「年俸3000万円」を提示されたが、「年俸5000万円＋出来高払い」にしてもらった。
広野さんといえば、背番号のことを思い出す。その年の12月、友人との韓国旅行中に携帯電話が鳴った。
「山粼、背番号のことなんだけど、どうする？」
「何番が空いているんですか？」
「それが、ほとんど決まっちゃっているんだよ」
そう言って、2ケタの背番号を2つほど提示されたが、「嫌です」と即答した。どうしても「7番」が欲しかった。娘の名前が「菜々」だから。
中日がリーグ優勝した1999年に生まれた。当時まだ5歳。オリックス時代は単身赴任で家を空けることも多く、久しぶりに帰れば「パパ、次はいつ帰ってくるの？」と聞かれるのがお決まり。そのたび「パパ！」とくっついて離れない。かわいくて仕方なかった。
2人目の子供であまり目をかけてやれなかったこともあり、「これからは娘の名前を背負って野球をしたい」と決意。しかし、広野さんからはこう言われた。
「悪いな、7番はすでに決まっちゃっているんだよ」
最後の最後に入団が決まったから、それもそのはず。でも、「7番」は絶対に譲れなかった。
「そうですかあ。ちなみに7番は誰ですか？」
「竜太郎だよ」
「じゃあ本人と話つけるので、それならいいですよね」
「ああ」
（辻）竜太郎（現西武二軍野手コーチ）はオリックスの元同僚。プロ野球再編による分配ドラフトで楽天入団が決まっていた。チームメートだったから、すでに連絡先を知っていた。
電話でこう切り出した。
「竜太郎、おまえ、背番号7らしいな」
「はい」
「ええよな」
「え？」
「分かってるよな？」
「……あ、はい。分かりました」
「俺とおまえの実績見たら、当然だよな？」
「はい、大丈夫です！」
つくづく俺も悪い先輩だったな（笑）。そのときはツッパりたかったのだろう、「悪いな」とすら言わなかった。娘のことも一切言わなかった。
それから10年が経った2015年。竜太郎が14年に現役を引退し、古巣オリックスに指導者として戻ったとき、「コーチになります」と電話をもらった。俺はそのとき初めて背番号の件を謝罪した。
「あのときは迷惑かけて悪かったな。なのに俺、おまえにまだ何もお返ししてないな」
「いえいえ、いいんです」
「万が一、俺が偉くなったら、必ずおまえにお返しするからな」
そんな約束を交わした。
（山粼武司／元プロ野球選手）