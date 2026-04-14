小野田紀美経済安保・科学技術政策担当大臣は10日、閣議後の会見でフリーの記者(以下、記者)からレアアースをめぐって“挑発”ともとれる発言を繰り返され、“悲しげ”ともとれる表情を浮かべた。 小野田氏は、AI活用などについて記者たちの取材に対応。すると、記者が「高市総理の総選挙中の発言で、レアアース泥引き揚げで……」と話題にし、これまでの和やかな雰囲気を一変させた。 記者は、「『日本はレ