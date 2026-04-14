ブリヂストンの新たな人材育成施設4月6日、ブリヂストンは、タイヤのメンテナンス技術の向上や、顧客に対する解決力・提案力強化のための新たな研修施設『B-Solution Learning Center（ビー・ソリューション・ラーニング・センター：以下B-SLC）』を設立した。【画像】ブリヂストンの新施設ビー・ソリューション・ラーニング・センター全65枚場所は東京都小平市にある同社の技術センター/東京ACタイヤ製造所がある一角。西武国分