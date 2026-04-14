2016年の熊本地震の前震から4月14日で10年です。JR博多駅前広場では、地震で被災した九州新幹線「つばめ」が展示されています。被災した車両が九州各地を旅する姿は、見る人に前へと進む勇気を与えていました。 牽引車に引っ張られ、線路ではなく道路を走る九州新幹線「つばめ」。■照屋芳樹記者「今、つばめが博多駅に到着しました。」 九州新幹線の全線開業15周年を記念したイベント「つばめの大冒険」です。陸路と海