北海道日本ハムファイターズ監督の就任して5年目、自身も「優勝しないといけない年」と2016年以来のパ・リーグ優勝を至上命題とする新庄剛志監督（54）。6年ぶりに古巣復帰した“優勝請負人”に期待を寄せているがーー。【写真】敵チームなのに…ベンチ前で「有原ルーティン」をするホークス選手たち2024・25年シーズンのパ・リーグ2年連続最多勝のエース右腕、有原航平投手（33）が2020年以来の日ハム復帰を果たした。昨年オ