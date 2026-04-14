『固定』に関するメリット＆デメリット 猫という動物は本来、狩りで得た肉を食べる『完全肉食動物』です。雑食の我々とは異なり、基本的には食べ飽きるという概念がありません。 そのような背景から、各ライフステージや運動量に合った『総合栄養食』であれば極端な話、同じフードを365日食べ続けても問題はありません。 とはいえ人間の感覚からすると違和感がありますよね。そこで同じごはんを食