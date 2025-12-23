巨人の新外国人フォレスト・ウィットリー投手（２８）が１３日、聖地１１年ぶりの登板で初勝利を目指す決意を示した。１６日の阪神戦（甲子園）で来日３度目の先発予定。１５年のＵ―１８Ｗ杯で米国代表として来日し、カナダ戦で５回１／３、１０奪三振、自責点０と好投して以来の甲子園登板に向け「楽しみにしていると同時に非常に大事な試合になる」と初の伝統の一戦に闘志を燃やした。

１５年に甲子園で登板した記憶は鮮明に残っている。「球場がどう変わったか、変わっていないのか」とマウンドからの景色や、場内の設備、特徴などを細かくチェックするつもりだ。

今季は２登板で０勝１敗、防御率４．９１。ともに敵地での中日、広島戦で火曜日の６連戦初戦の先発だったが、ローテ再編で木曜日の阪神３戦目に変更。中８日と間隔が空き「ブルペンで確認する時間もできた」と万全の準備で臨む。

阪神打線の研究、対策も進めている。「間違いなく強力な打線。失投を許してくれないような選手が多いので、まずはストライク先行で、自分のペースで投げていきたい」とイメージした。身長２０１センチの剛腕が、思い出の詰まった甲子園で全力を尽くす。