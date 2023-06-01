川崎重工業、ソフトバンク、損害保険ジャパンの3社は、船舶の安全運航を支援する統合ソリューションの共同開発に向けた基本合意を締結した。海運業界の深刻な人手不足や船員の高齢化、ヒューマンエラーによる海難事故などに対応する。 本ソリューションの中核となるのは、入出港時の離着岸作業を支援するシステム。港湾内は漁船やプレジャーボートが混在し、風や潮流の影響も大きい