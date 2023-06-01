実家の父が、ワイヤレスイヤホンが欲しいと言い出しました。何に使うのかと聞けば、日課の散歩や語学の学習に用いたいのだといいます。昨年に傘寿を迎えた父は幸いなことに足腰もピンシャンしており、今でも毎日の散歩を欠かしません。 「Beats by Dr.Dre」のネックバンド型ワイヤレスイヤホン「Beats Flex」。画像は白に見えますが、落ち着いた色合いのスモークグレイです。 ついでに言うと最近、運用している株