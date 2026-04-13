AIの登場は娯楽やビジネスのさまざまな領域に変化をもたらしており、その波はドレスコードやスマートフォンの使用についてのルールがある「ゴルフ」にも及んでいると、経済紙のウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。How AI Is Changing Golf for Players and on the Course - WSJhttps://www.wsj.com/sports/golf/ai-in-golf-technology-impact-4122d0e1ウォール・ストリート・ジャーナルは、「ゴルフほど伝統に縛られた