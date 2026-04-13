プレミアリーグ第32節、チェルシー対マンチェスター・シティの一戦は0-3でアウェイチームの快勝に終わった。序盤はチェルシーの押せ押せムードだったが、シティはその勢いに飲み込まれず、徐々にペースを握っていく。すると、後半開始直後から一気にギアを上げ、ニコ・オライリーのヘディングで先制。その後57分、68分にも得点が生まれ、チェルシーはその差を埋めることができなかった。この勝利でシティの勝ち点は64、首位アーセ