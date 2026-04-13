事故によって損傷したクレーン。落下した重りは右上部に取り付けられていた＝川崎市川崎区川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所で解体中の大型クレーンから作業員５人が転落して４人が死傷、１人が行方不明になっている事故は、１４日で発生から１週間が経過する。５人が乗っていたとみられる約４００トンの重りは、なぜ落下したのか。原因の解明に向けた県警の捜査は今後、本格化する。事故は７日午後４時１５分ごろ