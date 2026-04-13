事故によって損傷したクレーン。落下した重りは右上部に取り付けられていた＝川崎市川崎区

川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所で解体中の大型クレーンから作業員５人が転落して４人が死傷、１人が行方不明になっている事故は、１４日で発生から１週間が経過する。５人が乗っていたとみられる約４００トンの重りは、なぜ落下したのか。原因の解明に向けた県警の捜査は今後、本格化する。

事故は７日午後４時１５分ごろ、沿岸部にあるアンローダークレーン（高さ５４メートル、長さ１０４メートル、幅３０メートル）で起きた。躯体のバランスを保つ円柱状の重り（直径６メートル、長さ９メートル）が外れて３０メートル余り落下。床面の鉄板を突き破り、海に落ちたとみられている。

工事を受注した東亜建設工業（東京都）によると、クレーンの解体は３月初旬に本格化。事故当時は重りの取り外しに向け、内部に詰まったコンクリートを重機で砕いて軽くする作業を進めていた。重りの重量は当初の５００トンから８割程度に減っていたという。

クレーンの構造に詳しい関係者によると、重りのコンクリは円柱状の容器を横にした状態で流し込むため、上部の表面が平らになる。その水平な面に重機を載せ、作業員５人がコンクリを砕いて破片を拾い集めていたとみる。