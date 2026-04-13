物価の高騰が続く中、消費者を支援すると共に地域経済の活性化を目的に大分県大分市内で使えるプレミアム付き商品券の申し込みが13日から始まりました。 ◆TOS佐野格記者 「きょうから申し込みが始まった大分市のプレミアム付き商品券。市内に設置されたサポートセンターには早速、多くの人が詰めかけています」 プレミアム付き商品券申し込み始まる 今回のプレミアム付き商品券は1冊あたり1万円