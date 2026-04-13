物価の高騰が続く中、消費者を支援すると共に地域経済の活性化を目的に大分県大分市内で使えるプレミアム付き商品券の申し込みが13日から始まりました。

◆TOS佐野格記者

「きょうから申し込みが始まった大分市のプレミアム付き商品券。市内に設置されたサポートセンターには早速、多くの人が詰めかけています」

プレミアム付き商品券申し込み始まる

今回のプレミアム付き商品券は1冊あたり1万円で販売され、大分市内の加盟店で1万3000円分の買い物ができます。紙と電子があり、発行総額は過去最大規模の45億3700万円です。

商品券の申し込みはインターネットの特設サイトで出来るほか市内6か所にサポートセンターが設けられています。

このうちトキハ会館にも初日から多くの人が訪れていました。

◆訪れた人

「やっぱり（プレミアムの）3000円は大きいかな」

「物価高で年金暮らしだから大変。こういうのがあればいい」

今回の商品券は大分商工会議所が県と市の補助金を受けて実施するものです。

物価高騰の波が止まらない中、消費者を支援するとともに地域経済の活性化を図る狙いです。

プレミアム付き商品券申し込み始まる

◆大分商工会議所穴井壮志 理事・事務局長

「やっぱり物価高騰、こちらが皆さんにとって大変重くのしかかっているかと思う。一方で、地域の商業者も景気が活況にならない限りはなかなか売り上げ増にならないということで、これを両方、今回プレミアム商品券を使ってもらい、ぜひ活性化に繋げていきたい」

今回のプレミアム付き商品券は県民が1人最大4冊まで購入でき24日まで申し込みを受け付けています。

利用期間は6月1日から8月31日までとなっています。