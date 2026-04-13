2026年4月12日に開催されたパリマラソンにエントリーしたというデレク・ウォールバンク氏が、マラソン完走のためにチャットAIのChatGPTをマラソントレーナーに育成し、自身のトレーニングをサポートさせたという体験談を投稿しています。Training for a Marathon With an AI Coach: What Worked and What Didn’t - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/features/2026-04-10/training-for-a-marathon-with-an-ai-coach-what-w