【モデルプレス＝2026/04/13】お笑いコンビ・次長課長の河本準一（51）が離婚していたことが13日、所属事務所・吉本興業への取材でわかった。子どもの親権は元妻が持つとしている。【写真】次長課長・河本準一、復帰一発目の姿◆河本準一、2003年に結婚河本は、2003年3月に元アイドルグループ「大阪パフォーマンスドール」のメンバー、重元直美さんとの結婚を発表。2003年には長男、2010年には長女が誕生した。2010年、2015年に急