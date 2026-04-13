次長課長・河本準一、離婚していた 子どもの親権は元妻へ 昨年パニック障害・うつ病を公表
【モデルプレス＝2026/04/13】お笑いコンビ・次長課長の河本準一（51）が離婚していたことが13日、所属事務所・吉本興業への取材でわかった。子どもの親権は元妻が持つとしている。
【写真】次長課長・河本準一、復帰一発目の姿
河本は、2003年3月に元アイドルグループ「大阪パフォーマンスドール」のメンバー、重元直美さんとの結婚を発表。2003年には長男、2010年には長女が誕生した。2010年、2015年に急性すい炎を発症。2025年2月17日には体調不良のため休養を発表した。同年6月1日にはパニック障害、うつ病であることを公表。同年6月28日に活動再開を報告していた。（modelpress編集部）
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◆河本準一、2003年に結婚
河本は、2003年3月に元アイドルグループ「大阪パフォーマンスドール」のメンバー、重元直美さんとの結婚を発表。2003年には長男、2010年には長女が誕生した。2010年、2015年に急性すい炎を発症。2025年2月17日には体調不良のため休養を発表した。同年6月1日にはパニック障害、うつ病であることを公表。同年6月28日に活動再開を報告していた。（modelpress編集部）
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