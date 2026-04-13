中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月13日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は13日の記者会見で、中国がイランに武器の提供を準備しているとの報道に関し、根拠のない中傷や悪意ある関連付けに反対すると表明した。その上で、中国は軍需品の輸出について一貫して慎重かつ責任ある態度をとっており、自国の輸出管理規制の法律・法規と国際的義務に従って厳格に管理していると強調した。