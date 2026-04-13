日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「日本のネバーランドでフォ〜！からのギャー！SP」。決死の覚悟で来日したYOUたちが天国のようなスポットで大絶叫しまくる95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？【動画】危険な旅にワクワク！？イケメン大学生が日本のヤバい森でキャンプに挑戦！＆「食べたら死