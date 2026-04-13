この春入社した新人配達員が伝統の「赤いバイク」を使った訓練に臨んでいます。今回から電動三輪バイクの乗務訓練も始まり、走りの基本などを身に付けました。「2速、3速、戻すときはそっちで、321」長野市の信越郵政研修センターでバイクの実務訓練に臨んだのは、この春に日本郵便信越支社に入社した新入社員です。13日は配達の業務を担当する新入社員14人のうち7人が参加しました。トレーナー「毎日こういう気