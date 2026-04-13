アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議は、「合意」に至らず、株価の下落など影響が続いています。県内の企業では、戦闘の長期化に不安の声が上がっています。■竹内 嘉菜 記者「午前9時40分時点の日経平均株価は、マイナスとなっています。」中東情勢の影響が懸念される中、13日の株価は下落しました。広島市のひろぎん証券では、朝から株価の影響や、今後の見通しなどに関する問い合わせが相次ぎました。■ひろぎん証