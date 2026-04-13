青空の下、気持ち良さそうに泳ぐこいのぼり。ここは長野県上田市上丸子の依田川。地元の自治会などが毎年色とりどりの大小100匹のこいのぼりを掲げています。川沿いにはソメイヨシノが咲き誇り、こいのぼりとの共演が楽しめます。13日は、サクラが舞い散る中、市の内外から訪れた人たちが散策を楽しんでいました。上田市内から「川沿いはすごく涼しい風で気持ち良くて、こいのぼりとサクラを見たくてここに寄りました」13日の県内