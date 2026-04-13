俳優の山時聡真（20）、菅野美穂（48）、中川駿監督（38）が13日、都内で行われた映画『90メートル』公開御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】思いっきり！山時聡真の背中に気合いを注入する菅野美穂4日に放送されたTBSの大型特番『オールスター感謝祭’26春』。今回も名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」が開催されたが、スタジオのパネラーにマラソンの参加希望者をクイズで募ったところ、「走りたい」が9人、「走りたくない