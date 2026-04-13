4月12日、歌舞伎役者の市川團十郎白猿が公式YouTubeチャンネルで動画を投稿。オンラインスクールの開設を発表し、世間を驚かせている。「この日、『【大切なお知らせ】いつも応援してくださっている皆様へ | 歌舞伎への想い』と題した動画を投稿した團十郎さん。『オンラインスクールを始めます。名前は“KABUKU.Lab”。』と、自身の構想を明かしたのです。具体的な内容については、『歌舞伎を通して、生き方や心の整え方、人と