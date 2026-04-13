市川團十郎白猿、オンラインスクール開設で試されるビジネスの手腕…本誌が報じた“酵素風呂店”悪臭トラブル

4月12日、歌舞伎役者の市川團十郎白猿が公式YouTubeチャンネルで動画を投稿。オンラインスクールの開設を発表し、世間を驚かせている。

「この日、『【大切なお知らせ】いつも応援してくださっている皆様へ | 歌舞伎への想い』と題した動画を投稿した團十郎さん。『オンラインスクールを始めます。名前は“KABUKU.Lab”。』と、自身の構想を明かしたのです。具体的な内容については、『歌舞伎を通して、生き方や心の整え方、人との向き合い方を一緒に学ぶ場所』としています。

動画の中で團十郎さんは、歌舞伎の語源に触れ、『400年前の傾奇者（かぶきもの）たちは、人と違うことを恐れなかった。今、あなたは人と違うことを恐れますか？』と、視聴者に問いかけていました。歌舞伎俳優という自身の立場から世間に新しい価値観を届けたいという思いが、オンラインスクール開設の発端になったのかもしれません」（芸能記者）

3月まで放送していた日曜劇場『リブート』（TBS系）では、“ラスボス”となる政治家を好演し、存在感を見せつけていた團十郎。歌舞伎以外の世界でこれまでも活躍してきた彼だが、思わぬ新ビジネスとなった。

だが、彼が歌舞伎以外のビジネスに着手するのはこれが初めてではない。

本誌は2025年7月、團十郎がプロデュースした“酵素風呂”をめぐるトラブルを報じている。経営担当のM氏と團十郎がタッグを組み、『團十郎プロデュース』として「A店」が2018年にオープン。渋谷区に開設され、一時は本人がSNSやブログなどで熱心にPRしていたA店だが、開店直後から独特の臭いに、近隣住民から苦情が寄せられていたという。しかし、結局経営難に陥り、2025年3月に閉店したというのだ。本誌が團十郎にこのトラブルや閉店について問うと、

「M氏とは知人であり、酵素風呂について相談を受けたことは事実ですが、経営に関しては全く関与しておりませんでした。閉店につきましても後で知りました」

との回答だった。

「この件以外にも、2017年には投資家としてスタートアップ企業に出資したことでも注目を集めました。さらに2025年には民間企業2社が進める『日本伝統文化推進プロジェクト』の一環で『歌舞伎プロジェクト』のプロジェクトリーダーとして歌舞伎の魅力を発信する活動をおこなってきました。

多岐にわたる團十郎さんの活躍ですが、今回も歌舞伎に絡んだビジネス。歌舞伎界への強い思いゆえのことでしょうが、今回はどうなるか……」（同前）

SNSでも、團十郎の決断に賛否が寄せられている。果たして、ビジネスの手腕はいかに。