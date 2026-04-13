東京都渋谷区内の都立代々木公園に2つあるバスケットボールコートについて、外国人や大人が占領していて遊べないと、少年らがSNS上への動画投稿で訴えている。少年らがコートで遊んでいると、「危ないからどけ！」と言われたりしたという。代々木公園サービスセンターは、「占領の状況は確認できなかった」と取材に答えたが、「たくさんの方々が利用しているので、譲り合ってほしい」と話している。「『危ないから、どけ！』と言わ