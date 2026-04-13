13日の県内は青空が広がり、5月中旬並みの暖かさとなったところもありました。この陽気の中、秋田市の住宅地で地域を見守るサクラ並木が満開となり道行く人たちを迎えています。♢♢♢♢♢※映像でご覧ください※4月13日午後6時15分のABS news every.でお伝えします